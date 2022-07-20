مصرع 3 أشخاص في مهرجانات الركض مع الثيران في إسبانيا

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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 3 أشخاص خلال 24 ساعة، بعد تعرضهم لإصابات خطيرة في مهرجانات الركض مع الثيران في منطقة بلنسية.
وكان الرجال الثلاثة أصيبوا في أيام مختلفة على مدى أسبوعين، إلا أنهم توفوا تباعاً خلال يوم واحد، حيث أعلن الحداد على وفاتهم، اليوم الأربعاء، بعد وفاة الضحية الثالثة.
وتقام تلك المهرجانات الخطرة للركض أمام الثيران في إسبانيا، حيث تركض مجموعات من المغامرين أمام ثور أو أكثر ممن يطاردونهم، في تقليد إسباني قديم يتكرر كل عام.
وأُصيب الضحايا خلال مهرجان سان فيرمين الذي يستمر 8 أيام الشهر الجاري؛ وهو أكثر المهرجانات شعبية، وسط احتفال السكان والسياح بعودته، بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.
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Source akhbaar24
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