عاجل… بايدن يكشف عن إصابته بالسرطان

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المناطق ـ متابعات
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه مصاب بالسرطان، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان الإعلان زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، أو إعلانا رسميا عن إصابته بالمرض.
وتحدث بايدن، عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، وخلال خطاب حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس.
وقال الرئيس الأمريكي: “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد.
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Source almnatiq
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