“التجارة”: الإبلاغ عن العلامات التجارية المقلدة من اختصاص “الملكية الفكرية”

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أعلنت وزارة التجارة الانتهاء من إجراءات نقل اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/14/ 1439هـ الموافق 29 / 5 / 2018.

وأكدت أن تسجيلَ العلامات التجارية، أو الإبلاغ عن العلامات المقلدة يتطلب تواصلَ المستفيدين من الخدمة مع هيئة الملكية الفكرية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بما يسهمُ في حفظ حقوق الملكية الفكرية لجميع الأفراد والمنشآت العاملة في المملكة.

وتتلقى هيئةُ الملكية الفكرية طلباتِ المستفيدين من إنفاذ العلامات التجارية وتسجيلها، أو مباشرة شكاوى انتهاك الحقوق والتقليد من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أو الرقم المباشر (920021421) .

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بالموافقة على تنظيم الهيئة لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها، ومباشرة أعمال إنفاذ العلامات التجارية؛ وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.



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Source akhbaar24

