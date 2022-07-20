عاجل.. 8 قرارات عراقية حاسمة رداً على القصف التركي في دهوك وتوجيه للجيش بالاستنفار

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المناطق – متابعات

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، 8 قرارات عقب اجتماعه مساء اليوم رداً على القصف التركي في دهوك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس مساء الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، لافتا إلى أن “المجلس أدان في مستهل الاجتماع بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار”.

وأضاف البيان، أنه “بعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي؛ اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني جملة من القرارات: حيث وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

كما تم توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، إضافة إلى استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

كما تم توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، وكذلك متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، وجدد المجلس ـ في ختام قراراته ـ رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.

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Source almnatiq

