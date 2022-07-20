تأهيل متدربات لتفتيش وفحص الأغذية

أكد مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الأحساء، الدكتور قاسم الهزوم لـ«دوت الخليج»، إتمام جهات الاختصاص في إدارته، تأهيل مجموعة فتيات «متدربات من كلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل بالأحساء»، للعمل في مختبرات سلامة الغذاء في القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بالغذاء، للتأكد من مأمونية وسلامة الغذاء قبل الوصول للمستهلك، وذلك بالقيام بالفحوصات المخبرية اللازمة للغذاء بمختلف أنواعه ومصادره، وكذلك العمل في مجالات الرقابة الصحية كمفتشات ميدانيات على المنشآت الغذائية والصحية.

التطبيق العملي

أضاف الهزوم، أن الأمانة، تهدف من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية، إلى المساهمة في تعزيز وتطبيق المهارات العلمية والتطبيقية والمهنية المكتسبة للمتدربات، وتمكينهن من المواءمة بين الحصيلة العلمية والمهارات المهنية، تحقيقاً لإكسابهن الخبرات في بيئة العمل، بالإضافة الى استهداف تقييم اهتمامات المتدربات المهنية في مجال تخصصهن، وتمكين الكليات من تقييم الإعداد الأكاديمي لهن، لافتاً إلى أن فترة التدريب تعد مرحلة الانطلاق من التعليم النظري إلى التطبيق العملي.

الأمان الحيوي

وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي في مختبر سلامة الغذاء، ويضم أجهزة وتقنيات حديثة في التشخيص المعملي، بوجود كوادر فنية متخصصة تتمتع بالمهارة العالية في الفحوصات المخبرية، والتعرف على الإجراءات المتبعة داخل المختبر، من دخول العينات وحتى ظهور النتائج، ويتم ذلك وفق معايير الجودة والأمان الحيوي داخل المختبرات.