التعدي على 2 مليون م2 أراض بالأحساء

تتابع لجنة حكومية في الأحساء، تضم في عضويتها 5 إدارات حكومية: «المحافظة، والأمانة، والشرطة، ومكتب وزارة المالية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة»، إجراءات التثبت من إحداثات غير نظامية (تعديات)، تبلغ إجمالي مساحتها مليوني متر مربع، تمهيدًا لاستكمال خطوات إزالتها، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت أمانة الأحساء، إتمام إزالة «تعديات»، تبلغ إجمالي مساحتها 5 آلاف متر مربع في جنوب مدينة الهفوف خلال الربع الأخير من العام الجاري 1443هـ، وذلك بالتنسيق مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الأحساء.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الجهود تأتي، للحفاظ على الأراضي الحكومية، ومراقبتها وإزالة التعديات عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات، ولفتت إلى أن اللجنة، تقوم بتنفيذ إزالة التعدي بعد اتخاذ الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة المتبعة، فيما تتركز المهمة الرئيسة للجنة في مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي إحداثات تقع على الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها وإيقاف من يعمل دون رخصة تخوله حق العمل، وذلك من خلال الوقوف على المواقع التي يُبلّغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، سواءً كان التبليغ من الجهات الحكومية أو المواطنين.