وثيقة لتنظيم نشاط النقل وربط إلكتروني لضمان الحقوق

حددت الهيئة العامة للنقل 22 صفر من العام الجاري، موعداً لبدء إصدار «وثيقة نقل» للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، وذلك من خلال بوابة «نقل» الإلكتروني، والتي يعول عليها رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل، لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

مراقبة وضبط

وتمكن الوثيقة التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة «بيان» في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

آلية معتدة

بين مدير التواصل في هيئة النقل صالح الزويد، أن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع على الطرق البرية، حددت البيانات التي يجب أن تنظمها وثيقة النقل والتي يتطلب إصدارها لكل عملية نقل تتم عن طريق الشاحنات، وفق الآلية المعتمدة من الهيئة العامة للنقل.

وأشار الزويد إلى أن هناك 7 بنود أساسية في هذه الوثيقة، بداية من بيانات المرسل والمرسل إليه، وعنوان الاستلام وتفاصيل بيانات الرحلة، ووصف البضاعة وحالتها وكميتها، وتفاصيل الأجور، وبيانات الناقل، وغيرها من البيانات والتي تطبق على بوابة النقل الإلكترونية، لافتا إلى أن هذه البنود تحفظ حقوق جميع الأطراف المرتبطة بعملية النقل، وحالة النقل، وتمكن المستفيد «المرسل إليه» من معرفة التحديثات التي تمت حول عملية النقل.

200 خدمة

تأتي هذه الخطوة ضمن عمل الهيئة العامة للنقل على أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية. وتعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجيستي.

أهداف الوثيقة

- تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنة وحالتها

- ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل

- رفع جودة الخدمة وتعزيز الأمن والسلامة

- تحسين بيئة الأعمال وتطويرها

- تكامل وترابط تقني بين الجهات ذات العلاقة