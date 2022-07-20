دعوات لمكافحة الحشرات في نجران والأمانة تكافح

طالب أهالي منطقة نجران أمانة المنطقة بتكثيف أعمال الرش بالمبيدات، لمكافحة الذباب الذي أزعج السكان، معربين عن مخاوفهم من نقل الأمراض والأوبئة، وبخاصة المواقع التي تنعدم فيها النظافة وبقايا الأطعمة.

فترتان للمكافحة

أوضحت أمانة نجران لـ«دوت الخليج» أن أعمال مكافحة الحشرات ومن ضمنها الذباب مستمرة بشكل يومي وبصورة مكثفة، حيث تتم تغطية جميع أحياء المنطقة بواقع مرتين في الأسبوع فترة صباحية من الساعة الخامسة صباحا إلى التاسعة صباحا، وأخرى مسائية من الساعة الرابعة مساء إلى الثامنة مساء، إضافة إلى استخدام مصائد للذباب لتحديد الكثافة والمواقع التي يكثر فيها الانتشار والتركيز عليها في أعمال المكافحة.

جدول أعمال

كشفت الأمانة عن جدول أعمال الرش والمكافحة والمسح الحشري والذي شمل القطاع الشرقي، الصناعية، صهبان، الاثايبة، الأمير مشعل، الشرفة، المسماة، المعامر، المركب، برك، أباالخريت، الصحيفات، العريسة (شمال وجنوب)، والقطاع الجنوبي، الحصين، القابل، النصلة، رجلا، فواز، سقام، نهوقة، نهيقة، الحمر، الأخدود، بئر أبين، آل منيف، الفاجي، شعب رير، والقطاع الشمالي الغربي، دحضة، أبوغبار، الفيصلية، آل هتيلة، آل مستنير، الشبهان، أبالسعود، بني سلمان، المخباه، العويرة، ماقان، البطحاء، والقطاع الشمالي أباالرشاش، الظهرة، وادي الرغام، صاغر، الفهد الشمالي، الإسكان، الخالدية، آل منجم، الضيافة، المخيم، الفهد الجنوبي، الكنتوب، الضباط، الأملاح، عكام، والقطاع الغربي، الجربة، الحضن، سلوى الحضن، الغيضة، زور الحارث، المخلاف، العان، شعب بران، زور الوادعة، زور العماري، زور آل جعرة، الصفا، الموفجة، والقطاع الأوسط، جنوب الغويلا، الرويكبة، ريمان، شمال الغويلا، شرق المطار، الخليف، الخرعاء، الحايرة، النخيل، تصلال، الجامعة، النهضة، الفروسية، الروضة.

أعداد كبيرة

يقول المواطن هادي اليامي، إن الذباب والناموس انتشرا بشكل كبير، ويداهمان المنازل بأعداد كبيرة، مما يضطر السكان إلى رش منازلهم بشكل دوري بالمبيدات الحشرية أو استدعاء شركات خاصة لرش المبيدات للتخلص من الحشرات، ما يكبدهم مبالغ مالية كبيرة، وفي بعض الأحيان لا تجدي المبيدات نفعاً في القضاء على الذباب الذي سرعان ما يلبث أن يعاود الانتشار نظراً لوجوده بكثرة.

مصدر قلق

ويضيف المواطن محمد الصقور، أن الذباب المنزلي يشكل مصدر قلق، حيث ينتشر على الطعام ويزعجنا خلال النوم، مشيرا إلى أنه ينقل العديد من الأمراض وبخاصة للأطفال، وأن انتشار الذباب أمر أزعج أصحاب المنازل وتحديدا في المواقع التي تنعدم فيها النظافة وبقايا الأطعمة حول الحاويات، مطالبا بتكثيف حملات الرش المستمر لمكبات الحاويات داخل الأحياء السكنية.