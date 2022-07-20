عقوبات تنتظر 5 شركات للعمرة بعد شطب تراخيصها

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إلغاء تراخيص 5 شركات للعمرة وذلك بسبب تقصيرها في التزاماتها تجاه ضيوف الرحمن، فضلا عن إخلالها بأحكام تنظيم خدمات المعتمرين. وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذه الشركات، وإحالتها للجهات المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة.



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