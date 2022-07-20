شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وعمان في كأس العرب تحت 20 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة موعد مباراة مصر وغمان في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها في المباراة التي يبحث فيها رجال الفراعنة عن الفوز في افتتاح البطولة.

موعد مباراة مصر وعمان

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد عمان يوم غد الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى في إطار الجولة الاولى عن المجموعة الرابعة في المباراة التي ستقام على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وعمان

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة مصر وعمان تحت 20 عام عبر قناة الرابعة العراقية والرابعة سبورت وقناة السعودية الرياضية الأولى الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العرب، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي: