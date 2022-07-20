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موعد مباراة مصر وعمان في كأس العرب تحت 20 والقنوات الناقلة لها

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة موعد مباراة مصر وغمان في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها في المباراة التي يبحث فيها رجال الفراعنة عن الفوز في افتتاح البطولة.

موعد مباراة مصر وعمان

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد عمان يوم غد الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى في إطار الجولة الاولى عن المجموعة الرابعة في المباراة التي ستقام على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية ، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الوطن سبورت | موعد مباراة مصر وعمان والقنوات الناقلة في بطولة كأس العرب للشباب

القنوات الناقلة لمباراة مصر وعمان

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة مصر وعمان تحت 20 عام عبر قناة الرابعة العراقية والرابعة سبورت وقناة السعودية الأولى الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العرب، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق 12149 أفقي 30000 5/6 مفتوح
Nilesat 101/102 7 غرب 12284 عمودي 27500 3/4 مفتوح
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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