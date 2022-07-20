شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العرب تحت 20 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة موعد مباراة السعودية القادمة في بطولة كأس العرب تحت 20 بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها بعد مباراة اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو ضد عمان.

موعد مباراة السعودية القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة السعودية القادمة ضد العراق يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجارى، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا في المباراة التي ستقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية القادمة ضد العراق

وأعلنت العديد من القنوات المفتوحة نقل المباراة أبرزها قناة السعودية الرياضية الأولى، والرابعة سبورت، والعراقية سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العرب وسوف تذُاع مباراة السعودية والعراق عبر تلك القنوات، ويمكنكم استقبال القناة على النحو التالي: