مركز التنمية بالرياض يستهدف أكثر من 2000 مستفيد ومستفيدة من جميع شرائح المجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفذ مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الست اشهر الماضية عشرة برامج تدريبية وفعاليات حضرها أكثر من ألفين مستفيد ومستفيدة من جميع شرائح المجتمع .
شملت البرامج التدريبية ورش عمل بعناوين “الوعي التطوعي والمستهلك ومكافحة الغش التجاري والحوار الأسري والحوار المجتمعي والجمعيات الناشئة وصحة المرأة والعودة الآمنة ونظريات غيرت حياتي ” وتناولت العديد من المحاور التي صاحبها مجموعة من التطبيقات العملية كما نفذ المركز بعض الفعاليات الأخرى المواكبة للمناسبات .
أقيمت الورش والفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة مثل اكاديمية الحوار الوطني ووزارة التجارة ووزارة التعليم وأمانة منطقة الرياض و مركز الملك سلمان الاجتماعي.
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