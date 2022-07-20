مهرجانُ العسل الدولي بالباحة يستقبلُ 23 طناً من العسل بجميع أنواعه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبلَ مهرجانُ العسل الدولي الرابع عشر المقام حالياً بمقر جمعية النحالين بمنطقة الباحة في محافظة بلجرشي، نحوَ 23 طناً من العسل بأنواعه المختلفة، يعرضها 70 عارضاً ومشاركاً بالمهرجان.

وشهدَ المهرجانُ-منذ افتتاحه الجمعة الماضية-إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين الذي اطلعوا على المعروضات من أنواع العسل التي تشمل السدر والسمرة والطلح بنوعيها السائل والشمع، إلى جانب منتجات النحل الأخرى ‬.

وتراوحت أسعار العسل من 300 ريالٍ لكيلو العسل السائل، و 400 ريال للشمع ، وسجَّلَ عسل السدر والسمرة الأكثر طلباً من بين المعروضات.

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وحول إقبال الزوار على الشراء، أوضحَ مانع بن سعيد الغامدي – أحد العارضين في المهرجان – بأنَّ هناك إقبالاً متميِّزًا من المتسوقين لشراء العسل،إذْ بلغَتْ مبيعاتُ العسل بنوعيه – الشمع والسائل – قرابة 90 ألف ريالٍ.