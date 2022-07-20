شكرا لقرائتكم خبر عن تورينو يُهدد صفقة جارسيا المطلوبة في النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن دخول نادي تورينو الإيطالي في مفاوضات مع واحد من أهم أهداف نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب العالمي، في التعاقد مع البلجيكي جايسون ديناير مدافع فريق أولمبيك ليون الفرنسي، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

عرض مغري من تورينو لضم جايسون

وأكدت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نادي تورينو قدم عرضًا للمدافع البلجيكي مقابل 5 مليون يورو، من أجل التوقيع معه لمدة 3 سنوات.

وتابعت: "النصر السعودي كان قد دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب البلجيكي للحصول على توقيعه، في صفقة انتقال حر، إلا أن الفريق الإيطالي دخل بقوة في المنافسة على خدماته".

ومن المنتظر أن تكون صفقة البلجيكي ديناير مجانية، بعدما انتهى عقده بصفة رسمية مع ليون الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم. ويبحث نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن تدعيمات قوية للفريق تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، قبل بداية منافسات الموسم المقبل.

جارسيا يحاول ضم جايسون إلى النصر

وكانت صحيفة "الميدان الرياضي السعودي"، أكدت في وقت سابق، إلى أن جايسون دينايير مدافع فريق ليون الفرنسي والمنتخب البلجيكي، بات قريب من ارتداء قميص العالمي بالموسم الجديد.

وتابعت: "اللاعب البلجيكي رحب بالتواجد في فريق النصر واللعب بقميصه، بعد حديث جارسيا معه ونجح بالفعل بإقناعه والحصول على موافقته للتواجد معه".

النصر يواصل تلبية مطالب جارسيا بالتعاقدات القوية

ويواصل العالمي تعاقداته القوية استعدادًا للموسم الجديد، حيث وقع في وقت سابق مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس المرمى، والإيفواري غيسلان كونان لتدعيم الجبهة اليسرى.

ويأتي تحرك النصر نحو التعاقد مع دينايير، بناءً على طلب جارسيا الذي أشرف على تدريبه، من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع، والاستفادة منه في مركز الظهير الأيمن ومحور الارتكاز.

ويعتبر جايسون من الأسماء القوية في خط الدفاع، ويشارك مع منتخب بلاده بصفة مستمرة حيث لعب 35 مباراة دولية، وشارك مع بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، بالإضافة إلى أنه خاض دوري الأمم الأوروبية وتبلغ قيمته التسويقية 14 مليون يورو.