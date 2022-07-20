شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الفيحاء يتعاقد مع نجم النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الفيحاء السعودي، عن تعاقده مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث نادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن ضم صفقات جديدة لتدعيم صفوفه بديلة من الموسم الرياضي 2022-2023.

الفيحاء يتعاقد مع أسامة الخلف



وكشف نادي الفيحاء، عن تعاقده مع أسامة الخلف، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك في بيان رسمي اليوم الأربعاء، حيث حصل على توقيعه لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2024.

وكان أسامة الخلف، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي الحزم.

وأوضح نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل والتغريدات القصيرة "تويتر"، أن إدارة نادي ‎النصر وافقت على بيع عقد اللاعب أسامة الخلف لنادي الفيحاء.

وفي سياق آخر، رابطة الدوري السعودي تعلن التشكيل الجديد للجنة المسابقات.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل الجديد للجنة المسابقات، بعدما قدمت اللجنة الحالية اعتذارها، عن عدم الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي 2022-2021.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد السليم (رئيس).

محمد السليمان (عضو).

عبد الرحمن السيار (عضو)".



وقدم عبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة الرابطة، الشكر للجنة السابقة، برئاسة أحمد الراشد، على كل الجهود التي بذلتها خلال المواسم الثلاث السابقة، متمنيًا لأعضاء اللجنة المشكلة التوفيق والنجاح.

وسيتم تعيين رئيس للجنة تراخيص الأندية، بعد استقالة محمد السليم، بعد تعيينه رئيسًا للجنة المسابقات.