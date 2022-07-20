شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الباطن يعلن التعاقد مع مهاجم الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وقع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على عقود انتقاله بصفة رسمية إلى صفوف الباطن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الباطن، اليوم التعاقد بشكل رسمي، مع الشاب تركي المطيري، مهاجم نادي الهلال، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

الباطن يعلن التوقيع مع المطيري بنظام الإعارة

وأصدر الباطن بيان رسمي، أكد خلاله أن المطيري، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة، بعد موافقة ناديه.

كما حرص الباطن على توجيه الشكر إلى نادي الهلال، على موافقته برحيل نجمه وتسهيل إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب، والظفر بخدماته.

المطيري يقدم وعد لجماهير الباطن

من ناحية أخرى، حرص تركي المطيري، على توجيه رسالة إلى جماهير الباطن، بالوعد ببذل مجهودات مكثفة لخدمة هذا الكيان، وإثبات نفسه.

الهلال يحاول إنهاء أزمة إيقاف القيد

وجاءت موافقة الهلال على رحيل اللاعب، رغم معاقبة النادي بالحرمان من القيد، على خلفية تجديد عقد محمد كنو لاعب الفريق، رغم توقيعه مع نادي النصر في الفترة الحرة.

وكانت غرفة فض المنازعات أعلنت في وقتٍ سابق، حرمان نادي الهلال من التعاقدات لفترتي تسجيل، بعد تجديد عقد كنو، بالرغم من توقيعه مع العالمي بصفة قانونية.

وتحاول إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حل الأزمة ولو بشكل مؤقت، حيث قدمت استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي، لرفع عقوبة المنازعات، والسماح للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقدات، استعدادًا للموسم الجديد.