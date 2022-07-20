شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة وزير الشباب والرياضة المصري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، للإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع لفترة حجر صحي في الوقت الحالي.

إصابة أشرف صبحي بفيروس كورونا

وأعلن محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إصابة الوزير أشرف صبحي.

وكتب: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. وشعوره ببعض الأعراض المصاحبة للفيروس".

وتابع: "يؤكد أنه ملتزم بالعزل المنزلي ويتبع كافة الإجراءات اللازمة مع الحفاظ على البروتوكول العلاجي للفيروس، وحالته مستقرة بشكل كبير جدا ومطمئنة، وأن الأعراض هذه المرة أخف بسبب تلقيه اللقاح".



واختتم: "رسالته للجميع توخي الحذر واتباع كافة الاجراءات الاحترازية لانتشار الإصابة بالفيروس في هذه الفترة".

وفي سياق آخر، تشهد القاهرة ديربي قوي بين الغريمين النادي الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، غداً الخميس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، بي نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وكان تم تأجيل بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، ليتم استكمال منافساتها خلال الموسم الجاري، مع خوض مباريات النسخة الحالية من البطولة.

ويلعب النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق21 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان حصد لقب كأس مصر في النسخة الأخيرة له على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.