شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة».. الإبلاغ عن العلامات التجارية المقلدة اختصاص الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة الانتهاء من إجراءات نقل اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/14/ 1439هـ الموافق 29/5/2018 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها ومباشرة أعمال إنفاذ العلامات التجارية وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة أن تسجيل العلامات التجارية أو الإبلاغ عن العلامات المقلدة يتطلب تواصل المستفيدين من الخدمة مع هيئة الملكية الفكرية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بما يسهم في حفظ حقوق الملكية الفكرية لكافة الأفراد والمنشآت العاملة في المملكة.

وتتلقى هيئة الملكية الفكرية طلبات المستفيدين من إنفاذ العلامات التجارية وتسجيلها أو مباشرة شكاوى انتهاك الحقوق والتقليد من خلال موقعها الإلكتروني saip.gov.sa ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، أو حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" [email protected] أو الرقم المباشر