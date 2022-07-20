شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «تحكم» بالمرتبة «الثانية عالمياً» في الذكاء الاصطناعي للمدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أول مشاركة لشركة تحكم في تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن عالمياً، حصل فريق الذكاء الاصطناعي في "تحكم" الذي يضم نخبة مؤهلة من أبناء و بنات الوطن على المركز الثاني عالمياً في تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن (AI City Challenge) بنسختها السادسة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك فريق تحكم في المسار الثالث من المسابقة وذلك في مجال (Naturalistic Driver Data Analytics)، الذي يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لتعديل سلوكيات سائقي المركبات والمساهمة في رفع مستوى الأمان في الطرق.

يذكر أن فريق تحكم وصل للمرحلة الأخيرة بعد تجاوز المراحل الأولية كأحد أفضل عشرة مشاركين ضمن 150 فريقاً من 27 دولة. حيث قام الفريق بتقديم الحل من خلال ورقة علمية تم عرضها في مؤتمر CVPR الدولي في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، الذي يعد أهم المؤتمرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا الإنجاز غير المسبوق نتيجة السعي المستمر من قبل منسوبي "تحكم" وإيمانهم بدور الشركة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لمواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في كافة المجالات، واستكمالاً لدورها الدائم في التطوير والابتكار.