شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجّ والعُمرة».. شطب تراخيص 5 شركات وإحالتها للجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة عن شطب تراخيص 5 شركات للعمرة لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وإخلالها بأحكام تنظيم خدمات المعتمرين، مؤكدةً اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم، وتتابع الوزارة بشكل دقيق جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين للتأكد من جودتها.

وأوضحت الوزارة أنها تستقبل كافة الملاحظات والشكاوى، وتتعامل معها بشكل فوري للتأكد من إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وضمان خدمتهم وفق أعلى معايير الجودة لتأدية نسكهم بطمأنينة ويسر، مشددةً على أنها لن تسمح بالتهاون أو التقصير في خدمة ضيوف الرحمن.

وبدأت الوزارة في استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق 14/7/2022م، وتتوافد أولى طلائع المعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah)

كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة الخدمات، وتطبق التدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.