إدارة نفايات الدرعية وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» بهدف التعاون في مجال معالجة المخلفات بكافة عناصرها التي تقع ضمن نطاق أعمال الهيئة، بما في ذلك الأبحاث والفرص الاستثمارية والتنفيذ والتشغيل والإدارة، حيث وقع المذكرة الرئيس التنفيذي في هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو والرئيس التنفيذي لشركة «سرك» المهندس زياد الشيحة.

وأكد جيري إنزيريلو حرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على تحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات، والأخذ بكافة الأسباب التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الغاية، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وبما يليق بالدرعية مهد الدولة السعودية الأولى وعاصمة الثقافة العربية لعام 2030 ويواكب تطلعات الزوار والأهالي، لافتا إلى أن توقيع المذكرة مع «سرك» يندرج ضمن مساعي الهيئة في هذا الاتجاه.

من جهته أعرب المهندس زياد الشيحة عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم بين «سرك» وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وما سيترتب عليها من تعاون يدعم مجالات الاستفادة من الخبرة الإدارية والاستثمارية والفنية للجانبين، ويسهم في زيادة فرص تنويع مصادر الدخل لقطاع التدوير، معبرا عن تطلع «سرك» إلى تعزيز أوجه التعاون مع الهيئة، وصولا إلى تحقيق الأهداف المشتركة.

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