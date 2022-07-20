شكرا لقرائتكم خبر إدارة نفايات الدرعية وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد جيري إنزيريلو حرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على تحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات، والأخذ بكافة الأسباب التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الغاية، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وبما يليق بالدرعية مهد الدولة السعودية الأولى وعاصمة الثقافة العربية لعام 2030 ويواكب تطلعات الزوار والأهالي، لافتا إلى أن توقيع المذكرة مع «سرك» يندرج ضمن مساعي الهيئة في هذا الاتجاه.من جهته أعرب المهندس زياد الشيحة عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم بين «سرك» وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وما سيترتب عليها من تعاون يدعم مجالات الاستفادة من الخبرة الإدارية والاستثمارية والفنية للجانبين، ويسهم في زيادة فرص تنويع مصادر الدخل لقطاع التدوير، معبرا عن تطلع «سرك» إلى تعزيز أوجه التعاون مع الهيئة، وصولا إلى تحقيق الأهداف المشتركة.
مجالات التعاون
- إمكانية إدارة المخلفات في نطاق الهيئة
- اتباع أعلى الممارسات المطبقة عالميا
- معالجة وتدوير المخلفات بكافة أنواعها والتخلص منها
- تطبيق التقنيات الحديثة اللازمة لتحقيق الكفاءة
- المشاركة بالدراسات الفنية والدارسات الاستقصائية
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة نفايات الدرعية وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.