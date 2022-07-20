ضبط 297 كجم حشيش داخل إطارات شاحنة

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 297 كجم من مادة الحشيش بحوزة مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة 297 كجم من مادة الحشيش بحوزة مقيمين من الجنسية اليمنية، مخبأة داخل إطارات شاحنة،وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 297 كجم من مادة الحشيش بحوزة مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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