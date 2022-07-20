شكرا لقرائتكم خبر التسجيل في 9 دبلومات وبرامج مهنية بجامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي السياق ذاته، أعلن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها فتح باب التسجيل في برنامج دبلوم «تعليم اللغة العربية» للعام الجامعي 1444هـ؛ من أجل تأهيل الطالبات لغويا، وتمكينهن من الدراسة في الجامعات العربية.ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريجات مهارة اللغة العربية الفصيحة وعناصرها، استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة، وتمكين الخريجة من ممارسة المهارات اللغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، وتنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللغة العربية، وتعريفهن بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر التسجيل في 9 دبلومات وبرامج مهنية بجامعة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.