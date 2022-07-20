شكرا لقرائتكم خبر التسجيل في 9 دبلومات وبرامج مهنية بجامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن باب التسجيل في عدد من البرامج الأكاديمية، وهي: دبلوم القانون، دبلوم الموارد البشرية، دبلوم العلاقات العامة، دبلوم اللغة الصينية للأعمال، دبلوم التسويق (دراسة عن بعد)، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية بالشراكة مع أكاديمية باريس، وهي: برنامج رعاية الطفولة، برنامج الأمن والسلامة، برنامج المبيعات، وذلك وفقا لرسوم دراسية لكل دبلوم وبرنامج. وتهدف هذه البرامج إلى مواكبة مخرجات الجامعة لرؤية المملكة 2030 من أجل صناعة كوادر مؤهلة ومخرجات تنافس عالميا، وتمكين الطالبات في التخصصات النوعية التي يحتاجها سوق العمل، وتلبية الاحتياج الوطني والتنموي.

وفي السياق ذاته، أعلن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها فتح باب التسجيل في برنامج دبلوم «تعليم اللغة العربية» للعام الجامعي 1444هـ؛ من أجل تأهيل الطالبات لغويا، وتمكينهن من الدراسة في الجامعات العربية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريجات مهارة اللغة العربية الفصيحة وعناصرها، استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة، وتمكين الخريجة من ممارسة المهارات اللغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، وتنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللغة العربية، وتعريفهن بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية.