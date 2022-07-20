إيقاف مقيم جمع أموالا وحولها للخارج بطرق غير نظامية

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وكانت الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن تعرضه من قبل مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، لسرقة 3000 ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المبلغ المسروق 350,000 ريال، وهو ينافي ما تقدم به في بلاغه، مما أدى إلى الكشف عن جريمته، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية لجمعه الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية إلى خارج المملكة، متخذا من كيان تجاري غطاء لذلك.وكانت الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن تعرضه من قبل مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، لسرقة 3000 ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المبلغ المسروق 350,000 ريال، وهو ينافي ما تقدم به في بلاغه، مما أدى إلى الكشف عن جريمته، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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