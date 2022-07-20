التأمين الصحي يعالج الحالات النفسية حتى 15 ألف ريال

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وأشار المجلس في وقت سابق إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تغطي تكاليف علاج حالات التلف في صمامات القلب بتكلفة 150 ألف ريال كحد أقصى خلال مدة الوثيقة.وأضاف أن برنامج تغطية مستفيدي الضمان يهتم بتحمل تكاليف الأعباء العلاجية والمالية الإضافية على أطراف العلاقة التأمينية.
وأوضح أن البرنامج يهتم بتحمل تكاليف الأعباء العلاجية للفئات المستهدفة لتغطية وثيقة التأمين الصحي، فيما يهدف إلى عدم تحمل أطراف العلاقة التأمينية أي أعباء مالية إضافية، إلى جانب شمولية التغطية الصحية ذات القيمة والكفاءة، وتوزيع المخاطر تحقيقا لمبدأ التعاون.
ودعا المجلس إلى الإفصاح عن جميع الأمراض المذكورة في نموذج الإفصاح الطبي الموحد لضمان الحصول على التغطية الصحية الكاملة. ويضمن نموذج الإفصاح حصول المؤمن له وأفراد عائلته على رعاية صحية حسب منافع الوثيقة الموحدة، إلى جانب موافقة الشركات على التغطية العلاجية للأمراض التي يتم الإفصاح عنها في النموذج.
يذكر أن معدلات الالتزام في التأمين الصحي ارتفعت 8% في الربع الثاني من 2022 بسبب الدور الرقابي والإشرافي لمجلس الضمان الصحي، وحرصه على الضمان الصحي الدائم والمستمر وتمكين المستفيدين.
التأمين الصحي في أرقام
83 % نسبة الالتزام في الربع الثاني 2022
75 % نسبة الالتزام في الربع الثاني 2021
10 ملايين مؤمن لهم في الربع الثاني 202
9.1 ملايين مؤمن لهم في الربع الثاني 2021
8 % نسبة ارتفاع معدلات الالتزام
5821 عدد مقدمي خدمات الرعاية
24 عدد شركات التأمين المؤهلة
5 شركات لإدارة المطالبات
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