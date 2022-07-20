56 ألف مستفيد من الرد الآلي بالمسجد الحرام

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وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد المسعودي أن الرد الآلي يقدم خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدي المسجد الحرام، بطريقة تقنية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة 5 جيجاهرتز، تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات، كما يقوم على تقديم خدمات الإفتاء الشرعي عدد من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي مع مراعاة أن تكون فتواهم على مخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما)، مشيرا إلى أن الرد الآلي التوجيهي يعد منبرا من منابر الدعوة التي تحظى بقابلية لدى مرتادي الحرمين من الزوار والمعتمرين والحجاج.وبين أن ذلك يأتي ضمن خطط الرئاسة لتطوير خدمات الحرمين الشريفين 2024 ومستهدفاتها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية، وفق منهج الوسطية والاعتدال القويم، والمستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
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