شكرا لقرائتكم خبر ترشيح 393 لجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس باب الترشيحات في دورتها الأولى، بعد اكتمال مرحلة استقبال الترشيحات، بمشاركة 1092 مستخدما من أكثر من 35 دولة حول العالم.

وأوضح المجمع أن إحصائيات الزائرين للموقع الشبكي للجائزة بلغت ما يقارب 91790 زائرا، وعدد المترشحين للجائزة من الأفراد201، ومن المؤسسات 192 في الفروع الأربعة، مبينا أن الجائزة تستهدف رفع مكانة اللغة العربية، وتقدير جهود العاملين في خدمتها، وتشجيعهم على النهوض بها، إضافة إلى تعزيز الانتماء إلى الهوية العربية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها، وتطوير طرق استخدامها، وكذلك تكريم المتميزين والاحتفاء بمنجزاتهم العلمية في مجالات اللغة العربية على المستويين المحلي والعالمي.

يذكر أن انطلاق جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تحظى بمتابعة من وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان ورئيس مجلس أمناء المجمع، امتدادا لإسهام المجمع في المحافظة على سلامة اللغة العربية، وإيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين والمعنيين على تقديم حصيلة جهودهم وإنجازاتهم في خدمة اللغة العربية ونشرها.