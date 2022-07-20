فتح بوابات سد وادي ثريبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أمس، بوابات سد وادي ثريبان بمركز العرضية الجنوبية بحسب الخطة التشغيلية للسدود بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن فتح سد وادي ثريبان من أجل سقيا المزارع وتغذية المياه الجوفية، ولتفريغ أحواض السدود استعدادا لتنظيف الطمي والرسوبيات من الحوض التخزيني خلال أيام الجفاف.

يذكر أن سد ثريبان بالعرضية الجنوبية يبلغ ارتفاعه 20.50 م وبطول 149م وتخزين مياه بسعة 270 ألف م3، ومن السدود غير المخصصة للشرب.