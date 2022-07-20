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وأوضح وكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن الرئاسة أعدت الإجراءات كافة وأبواب دخول وخروج المعتمرين، وذلك بهدف التنظيم وضمان أمان وسلامة قاصدي البيت العتيق وتقديم أفضل الخدمات لهم.من جانبه بين وكيل وزارة الحج والعمرة عبدالعزيز وزان أن التنسيق بين الرئاسة ووزارة الحج والعمرة للوصول وتقديم الخدمات للمعتمرين بالتزامن مع بدء الموسم، واستهداف استقبال نحو 10 ملايين حاج ومعتمر بنهاية العام، مبينا أن الوزارة تتشارك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل توافد المعتمرين للمسجد الحرام.
واستعرض الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين خطط الرئاسة التشغيلية والتي تعمل عليها الرئاسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خاصة في أوقات الذروة، مؤكدا الجاهزية لاستقبال المعتمرين والزوار في رحاب البيت العتيق، وأن الرئاسة ستعمل على إخلاء صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وذلك للاستفادة القصوى وتمكين المعتمرين من أداء عباداتهم، كما سيتم إعادة جدولة أوقات التفويج لحشود المعتمرين وتجهيز الدور الأول للطائفين من غير المعتمرين.
إجراءات لتنظيم موسم العمرة
- إخلاء صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين
- إعادة جدولة أوقات التفويج لحشود المعتمرين
- تجهيز الدور الأول للطائفين من غير المعتمرين
- استهداف 10 ملايين حاج ومعتمر بنهاية العام
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