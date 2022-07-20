مطالبة شورية بإعادة تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة

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واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ.وطالب المجلس في القرار نفسه وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 / 3 / 1441هـ.
وطالب في قراره الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي.
ودعا المجلس في القرار نفسه بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.
كما دعا المجلس إلى دعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة؛ بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوأمة في الحد الجنوبي، وهي توصية أخذ فيها بمضمون توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.
وطالب في قراره وزارة التعليم - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الالكتروني (التعليم عن بعد والمدمج)، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف.
كما شدد على الوزارة - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - للعمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور محمد الجرباء والمهندس إبراهيم آل دغرير أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس الوزارة - بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب - العمل على تحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الأستاذ عبدالعزيز العبدالجبار، والأستاذة رائدة أبونيان، أخذت اللجنة بمضمونها.
من مطالبات المجلس:
- وضع الخطط التنفيذية لأهداف خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2025 ومبادراته
- إعداد مخططات تطويرية للمتنزهات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وطرحها للمستثمرين
- إيجاد خطط ومبادرات تهدف إلى إنماء الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض
- تحسين أداء نادي سباقات الخيل والارتقاء بسباقات الخيل المحلية والعالمية
- تطوير ضوابط ومعايير موحدة بالجامعات لضمان المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات
- زيادة مراكز التدريب المتخصصة في مجال الصناعة والتعدين، وتعزيز التحول لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
- مطالبة وزارة الطاقة بدراسة أسباب تسرب القدرات البشرية، وإيجاد الحلول الناجعة
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