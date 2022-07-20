تشكيل أول مجلس أمناء لجائزة خالد الفيصل للغة القرآن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على تشكيل أول مجلس أمناء لجائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم، والذي يضم عددا من العلماء والمسؤولين ورجال الأعمال.

ويرأس مجلس أمناء الجائزة في تشكيله الجديد والأول الأمير خالد الفيصل.

كما صدرت الموافقة بتعيين رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي مشرفا عاما على الجائزة، والدكتور عبدالله المعطاني أمينا عاما للجائزة، والدكتور عبدالرحمن السلمي المدير التنفيذي لوقف لغة القرآن نائبا للمشرف العام على الجائزة.

وضمت عضوية مجلس الأمناء كلا من: رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي، ورئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان، ورئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل، ومدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، ووكيلة جامعة الملك عبدالعزيز لشطر الطالبات الدكتورة هناء النعيم، وعميدة كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال الحلوة، وناظر أوقاف أحمد محمد بغلف عبدالرحمن بغلف.

ويهدف المجلس إلى رسم استراتيجيات الجائزة وتحديد محاورها السنوية وتفعيل دورها في القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

من جانبه بين الدكتور عبدالرحمن السلمي أن الجائزة مستمرة في تلقي المشاركات في فروعها الأربعة.

عن الجائزة:

4 فروع للجائزة







المبادرات المؤسسية



مبادرات الأفراد



مبادرات القطاع الخاص



مبادرات القطاع غير الربحي



نسختها الأولى تحت عنوان اللغة العربية وريادة الأعمال في 4 مسارات

الريادة العلمية

الريادة التقنية

الريادة المجتمعية

الشخصية اللغوية الريادية

قيمة الجوائز:

مليونا ريال بتمويل شخصي من الأمير خالد الفيصل