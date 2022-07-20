نائب أمير مكة يوجه بمتابعة مشاريع التنمية في جدة والطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، خلال استقباله في مقر الإمارة، محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، بمتابعة مشاريع التنمية.

كما دعا إلى تلمس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم.

فيما ثمن محافظ جدة دعم وتوجيه نائب أمير مكة المكرمة الذي يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال أهالي وزوار جدة والطائف.

كما استقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة، مدير ميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد العرقوبي، بمناسبة تحقيق الميناء المرتبة الثامنة عالميا في كفاءة الموانئ التشغيلية، وفقا للتقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021م.

وحققت الموانئ السعودية الصدارة بين 370 ميناء عالميا بتصدر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة عالميا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة؛ ويأتي الإنجاز بعد أن كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمضي قدما نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.