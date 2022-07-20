شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير بمحافظة المنيا.

وقال الملك سلمان في برقية عزاء «علمنا بنبأ وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير بمحافظة المنيا.

وقال ولي العهد في برقية «تلقيت نبأ وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».

من جهة أخرى، هنأ خادم الحرمين الشريفين، ملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.