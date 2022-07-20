موسكو تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لتسهيل تصدير الحبوب الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه شدد لدى الأمم المتحدة على ضرورة الحصول على اتفاق لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية المتأثرة بالعقوبات الغربية مقابل الإفراج عن الحبوب الأوكرانية العالقة.

وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة “ريا نوفوستي” “بعثنا بالأمس رسالة إلى الأمين العام (للأمم المتحدة) قلنا فيها ها هي المبادرة بأيديكم، فلنتخذ قرارا يهم الأوكرانيين وآخر يهم الروس”.

وأكد بأن أوكرانيا رفضت طرح مسألة الحبوب الروسية خلال المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

المبادئ الأساسية

وقال لافروف “اتفقنا على المبادئ الأساسية لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن عندما طلب وفدنا إضافة قسم ثان (يتعلق بالحبوب التي تنتجها روسيا)، رفض الأوكرانيون الأمر بشكل قاطع. والتزم وفد الأمم المتحدة بالصمت بشكل معيب”.

أخبار قد تهمك

خلال زيارته إلى طهران الثلاثاء، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفع القيود الغربية على الحبوب الروسية للسماح بإبرام اتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية.

علقت منتجات أوكرانيا الزراعية التي تعد غاية في الأهمية في موانئ البلاد منذ الهجوم الروسي نتيجة القتال، ما عزز المخاوف من أزمة غذاء عالمية.

وتتأثر صادرات الحبوب والأسمدة الروسية بالعقوبات الغربية التي تؤثر على القضايا اللوجستية وسلاسل التمويل الروسية.