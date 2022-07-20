خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله -.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله – .
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وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
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