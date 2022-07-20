كيف تمارس عمل التجارة الإلكترونية بنظامية؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة التجارة الطريقة الواجب اتباعها حتى يتم ممارسة عمل التجارة الإلكترونية بطريقة نظامية. وأشارت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن هناك مجموعة من النقاط يجب الإلتزام بها عند ممارسة التجارة الإلكترونية، وهي: -إصدار السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر. -الإلتزام بتقديم بيانات العقد الإلكتروني. -إيضاح مقر عمل المتجر. أخبار قد تهمك -إيضاح البيانات الخاصة في المتجر (اسم، عنوان، وسيلة اتصال). -إيضاح سياسة الخصوصية وكيفية تلقي ومعالجة الشكوي. -الرقم الضريبي إن وجد. -الالتزام بحماية بيانات المستهلك وخصوصيته التزاما كاملاً. -تمكين المكلفين بأعمال الرقابة بدخول وتفتيش مقر العمل.

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