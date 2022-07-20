“وزارة الصناعة” تُطلق برنامجًا لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الوافدة إلى الأتمتة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم، برنامج مصانع المستقبل وتتبنى منهجية “SIRI” لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن البرنامج يهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، مما يرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها ويخلق وظائف نوعية، وذلك استمرارا لسياسية التحول الرقمي الذي تتبناه رؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة إن البرنامج يتبنى تطبيق منهجيات عالمية؛ لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة، مبينة أن البرنامج ينطلق في مسارين، الأول يستهدف المصانع الجديدة بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة بحيث يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.

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وذكرت أن البرنامج يقدم العديد من آليات التطوير التي تستفيد منها جميع المصانع المرخصة في المملكة، باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم في المملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين.

وأشارت إلى أن البرنامج يتبنى منهجية “SIRI” في خطوة ريادية غير مسبوقة عالميا؛ لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للتحول الصناعي “إنسايت”، وبرعاية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.