هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة.. ومخزون البنزين يرتفع 3.5 مليون برميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بينما صعد مخزون البنزين في نفس الفترة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط تراجعت 400 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يوليو الجاري، مقابل توقعات بهبوط 200 ألف برميل.

وفي حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3.5 مليون برميل، انخفض مخزون المقطارات 1.3 مليون برميل.