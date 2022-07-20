صحيفة: كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز نورد ستريم إلى ألمانيا بعد إصلاحه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز نورد ستريم إلى ألمانيا على متن طائرة يوم 17 يوليو تموز بعد الانتهاء من إصلاحه.
وقالت الصحيفة إن الأمر سيستغرق من خمسة إلى سبعة أيام أخرى حتى يصل التوربين إلى روسيا ما لم تكن هناك مشكلات تتعلق بالخدمات اللوجستية والجمارك.
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