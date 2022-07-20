تمهيداً لافتتاحه.. إزالة الحواجز الخارجية لحي البجيري بالدرعية بعد ترميمه

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رصدت عدسة “أخبار 24” رفع الحواجز الخارجية لمنطقة المطاعم في حي البجيري تمهيداً لافتتاحها، حيث يعد مشروع مطل البجيري أحد أضخم مشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وأوضح مصدر أنه من المتوقع أن يتم إعادة افتتاح حي البجيري خلال شهر سبتمبر القادم؛ وذلك لمنطقة المطاعم والمقاهي، بينما سيستمر العمل في المنطقة المطّلة على الوادي؛ لحين الانتهاء منها.

يذكر أن هيئة تطوير الدرعية أعلنت عن مشروع تطوير حي “البجيري” المطل على حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، في منتصف عام 2020 على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، حيث يعد المشروع جزءاً مهماً من خطة الهيئة؛ لجعل الدرعية وجهة تاريخية وثقافية؛ إذ ستتميز منطقة الطعام الراقية بإطلالات مباشرة على موقع “الطريف التاريخي”، الرمز الفريد لتاريخ المملكة العريق.

حيث أعلنت في وقتها أنها تتطلع إلى أن يكون مطل البجيري الوجهة الأولى لتناول الطعام الفاخر في المملكة، مع وجود 12 علامة تجارية عالمية، منها 4 مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، جرى تصميم مبانيها حسب الطراز المعماري النجدي التقليدي.



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Source akhbaar24

