وزير الرياضة: ألف مبروك لأبطال أخضر اليد.. أداء رائع وتأهل مستحق

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هنأ وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، منتخب كرة اليد الشاب بمناسبة التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وغرّد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الأربعاء): “الحمد لله.. ألف مبروك لأبطال أخضر اليد.. أداء رائع وتأهل مستحق إلى كأس العالم للمرة الرابعة.. كل التوفيق بإذن الله في المونديال”.

وانتزع المنتخب الوطني للشباب لكرة اليـد بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم (ألمانيا – اليونان 2023)، بعد تغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 28-32 ووصوله إلى النقطة الرابعة بعد ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب، والتي تُقام منافساتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

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Source akhbaar24

