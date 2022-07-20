مصعب الجوير ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة أخضر الشباب وموريتانيا

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اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطني للشباب، مصعب الجوير، كأفضل لاعب في مباراة موريتانيا بكأس العرب للشباب.
واستهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا بالفوز بهدفين نظيفين أمام نظيره الموريتاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.
وتقدم الأخضر سريعًا بالتحديد عقب مرور (5) دقائق عن طريق اللاعب عبد الملك العييري قبل أن يضيف زميله عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة (15).
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Source akhbaar24
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