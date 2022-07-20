الإرياني: مليشيا الحوثي ترتكب “جريمة حرب مكتملة الأركان” في قرية “خبزة”

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كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بفرض حصار جائر على قرية “خبزة” بمديرية القريشية محافظة البيضاء، وقصفها العشوائي لمنازل المواطنين بقذائف الدبابات والمدفعية، مبيناً أن القصف أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد من المنازل، مؤكداً أن ممارسات الميليشيا تعد “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وقال الوزير اليمني في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء: “ارتكاب مليشيا الحوثي هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة الأممية، يؤكد عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين، واستغلالها الهدنة للتفرغ لقمع وتركيع القبائل التي لا تدين لها بالولاء، واخضاعها لمشروعها الكهنوتي”.

وتابع الإرياني: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإدانة هذا الهجوم الوحشي، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لانهاءه، وملاحقة المسئولين عنه في المحاكم الدولية، ورفع الحصار فورا عن قرية “خبزة” وفتح ممر آمن للمواطنين، والسماح باسعاف المصابين”.

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Source almnatiq

