وتضمّنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى أربع وكالات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث وكالات كحد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى.
كما اشتملت القرارات على دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات، حيث إن طبيعتها إدارات تنفيذية، وليست وحدات أكاديمية باستثناء العمادات التالية: «عمادة القبول والتسجيل، عمادة شؤون الطلاب، وعمادة التطوير والجودة»، إضافةً إلى عمادتين آخريين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة وفقًا لاحتياج الجامعة وتوجهاتها، والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات.
ونصّت القرارات على ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة على «4» مراكز كحد أقصى، وذلك بدمج القائم منها أو إلغائها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات، على أن يُخصص المركز الأول للكليات العلمية، والمركز الثاني للكليات الصحية، والمركز الثالث للكليات النظرية، والمركز الرابع في مجال اهتمامات الجامعة وتوجهاتها، مع قصر تعيين أعضاء هيئة التدريس لرئاسة تلك المراكز، وعدم تعيين نواب أو مساعدين أو مستشارين لهم من أعضاء هيئة التدريس.
وأكّدت القرارات الصادرة على التقيّد بالمناصب والمسميات النظامية المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ونظام الجامعات ولوائحهما، وإلغاء جميع المناصب والمسميات المخالفة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس شؤون الجامعات يصدر عدة قرارات تطويرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.