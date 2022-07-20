ويعد مهرجان" صيف أبها" باكورة المهرجانات السياحية التي ستقام في منطقة عسير على مدار العام، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 يوليو إلى 24 سبتمبر من العام الحالي.
ويقدّم المهرجان العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية عبر خمس مناطق موزعة بين: الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال، ومناطق للتسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون، حيث تقام جميعها على مساحة تقدّر بـ 126 ألف متر مربع.
ويشكل المهرجان وجهة ترفيهية وسياحية للزائر,ومن جهة أخرى يوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وإكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويق، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس إيجاباً على شرائح المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية أمير عسير.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف أبها 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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