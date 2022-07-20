شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات القليلة الماضية من قبل عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من اجل معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة التي ستنقل المواجهة النارية والمرتقبة والتي ينتظرها محبي كرة القدم بشكل عام.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك يوم غد الخميس الموافق 21 من شهر يوليو الجارى في إطار نهائي بطولة كأس مصر في النسخة القديمة 2020، في اللقاء الذي سوف يستضيفه ستاد القاهرة الدولى.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وسوف تذُاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات على أن يتولي التعليق المعلق الرياضي مدحت شلبي ومحمد الكواليني، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي: