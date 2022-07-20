شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة السعودية وموريتانيا في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب السعودية وموريتانيا فوز السعودية بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجارى على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

أحداث مباراة السعودية موريتانيا

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم السعودية بهدفين دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين بأكثر من هجمة من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الخامسة سجل عبدالله العبيري الهدف الأول لصالح السعودية.

وبعدها وبالتحديد في الدقيقة الخامسة عشر سجل عبدالله هادي رديف الهدف الثاني لصالح منتخب السعودية، وبعدها حاول منتخب موريتانيا من تسجيل الهدف الأول وهدف العودة إلى المباراة من جديد ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بتقدم السعودية بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب موريتانيا بأكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف تقليص النتيجة ومحاولة العودة إلى اللقاء ولكن دون جدوى وعلى الجانب الآخر حاول لاعبوا السعودية من مزايدة النتيجة ولكن اكتفوا بالهدفين ولتنتهي المباراة بفوز السعودية بهدفين دون رد في أولى المباريات.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السعودية إلى 3 نقاط في المركز الأول، ويتجمد رصيد موريتانيا عند لاشي من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ملخص مباراة السعودية وموريتانيا