شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: نستهدف تمكين ودعم الابتكار والتقنيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن الوزارة تضع في أولوياتها تمكين ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، وتنمية وتعزيز القدرات البشرية وتحقيق تطلعاتها.

جاء ذلك خلال تدشين ثلاثة برامج رئيسة لريادة الأعمال بقطاعات "البيئة" الثلاثة، وهي: سدرة المخصص لقطاع البيئة، وسحابة المخصص لقطاع المياه ، وسنبلة المخصص لقطاع الزراعة، ضمن فعاليات ملتقى منظومة ريادة الأعمال الذي أقيم اليوم بمقر الوزارة بالرياض، بحضور نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي.

وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، أن الاهتمام المتعاظم الذي تحظى به منظومة ريادة الأعمال بالمملكة من قِبل قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -؛ يؤكد مدى أهمية هذا القطاع في دعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتلبية طموحات الشباب السعودي وتشجيعهم على دخول مجال ريادة الأعمال، من خلال الفرص الواعدة المتاحة أمامهم.

كما عُقدت جلسة حوارية عن مستقبل الاستثمار وريادة الأعمال؛ وأقيم معرض مصاحب شارك فيه عدد من الشركات الناشئة مستعرضين فيه منتجاتهم لزوار المعرض.

من جهته أوضح المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة، الدكتور علي السبهان، أن الهدف من الملتقى هو بناء منظومة لريادة الأعمال في كل قطاع من قطاعات الوزارة، وقّدم عرضًا وافيًا لمنظومة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أنها تحظى بدعم القيادة، وقد تم اعتماد (30) مليون ريال كمرحلة أولى لدعم وتطوير ريادة الأعمال في قطاع الزراعة.

وكونت الوزارة لجنة توجيهية لريادة الأعمال برئاسة معالي نائب الوزير؛ بغرض ضمان تحقيق المواءمة، كما أنشأ برنامج تنمية ريادة الأعمال في القطاع الزراعي (4) حاضنات أعمال، و(20) معسكرًا لريادة الأعمال في (12) مدينة، و(3) معسكرات لحاضنات الثروة السمكية في (3) مدن، إضافة إلى إطلاق مسرعة تقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتطمح الوزارة مع منظومة ريادة الأعمال في المملكة، إلى مزيد من التمكين والتنمية لريادة الأعمال في قطاعاتها لتحقيق مستهدفات رؤية2030، وذلك من خلال مواءمة الأهداف والتوجهات، وخلق مجتمع ريادي، بالإضافة إلى تبادل البيانات والإحصاءات ومشاركة المعرفة والخبرات.