شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تعالج 2000 يمني في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 2.021 شخصًا خلال شهر يونيو 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 280 مريضًا، وقسم الطوارئ 53 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 542 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 53 حالة، كما صُرِفت الأدوية لـ1.005 أفراد.

فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 87 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة التوعية والتثقيف 20 مستفيدًا.

وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 362 مريضًا، كما نُفِّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.