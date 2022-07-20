شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بريطانيا واللواء «الغامدي» يستعرضان التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في مقر السفارة بلندن اليوم، نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، رئيس وفد وزارة الدفاع إلى معرض فارنبرة الدولي للطيران.

وجرى خلال الاستقبال الذي حضره الملحق العسكري بالسفارة العميد الطيار الركن رياض أبو عباة، استعراض أهمية الزيارات المتبادلة والأهداف المرجوة منها في تطوير وتوثيق التعاون المشترك، وكذا ما يشتمل عليه المعرض الدولي للطيران من أحدث الابتكارات في عالم صناعات الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأكد سمو السفير استعداد سفارة المملكة في بريطانيا تقديم جميع الخدمات والدعم المطلوب لتطوير التعاون.